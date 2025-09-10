Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
19:30 Мск
Матч-центр:
Нападающий сборной Бразилии Рафинья высказал недовольство условиями матча с Боливией

Нападающий сборной Бразилии Рафинья высказал недовольство условиями матча с Боливией
Нападающий сборной Бразилии Рафинья после матча с национальной командой Боливии (0:1) в рамках отбора на чемпионат мира — 2026 посетовал на сложные игровые условия в этой встрече.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Боливия
Окончен
1 : 0
Бразилия
1:0 Терсерос – 45+4'    

«Ситуация, при которой ради победы приходится играть на высоте 4000 метров, вредит командам. А ещё в такой равной игре, как сегодня, арбитр выдумал пенальти. Считаю, что это делает для нас игру ещё сложнее», — приводит слова Рафиньи Sport.es.

Отметим, что сборная Бразилии отобралась на чемпионат мира 2026 года, заняв итоговое пятое место (28 очков) в турнирной таблице квалификации от КОНМЕБОЛ. Боливия благодаря победе обошла Венесуэлу и заняла седьмое место с 20 очками, которое даёт возможность сыграть в межконтинентальных стыковых встречах за выход на первенство планеты.

