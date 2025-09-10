Президент «Севильи» назвал сумму долга андалусийского клуба

Президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо Карраско на официальной пресс-конференции после закрытия трансферного окна рассказал о долге андалусийского клуба, равном € 66 млн.

«Трансферное окно недавно закрылось, и после неудачного сезона мы оказались в сложной спортивной ситуации со всеми вытекающими последствиями для позиционирования игроков на рынке. Кроме того, существуют правила Ла Лиги; клуб не выступал в еврокубках два года и имеет низкие рейтинги. В рамках этих правил мы ответственно провели трансферное окно, и мы им довольны. Некоторые игроки изменили свои контракты, чтобы помочь своим товарищам по команде, например, Соу, Янузай и Маркао, и мы публично благодарим их. Мы довольны, потому что финансовая ситуация улучшается, мы сократили чистый долг до € 66 млн, у нас новый спортивный менеджмент, новый тренерский штаб и семь новых приобретений

Финансовая реальность клуба показывает, что при тех бюджетах, которыми мы управляем, этот чистый долг позволяет нам продолжать подтверждать свою платёжеспособность. Скоро мы узнаем наш новый лимит расходов на состав и сможем предсказать, на скольких рынках клуб достигнет этого показателя 1:1. Несмотря на это, расходы на состав изменились с € 203 млн до € 85 млн. Мы продолжаем следовать дорожной карте и этой бизнес-модели, которая позволит нам достичь финансовой стабильности», – приводит слова испанского функционера официальный сайт «Севильи».

Напомним, в прошлом сезоне андалусийцы заняли 17-е место в таблице чемпионата Испании, всего на одно очко опередив вылетевший «Леганес».