Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Форвард «Крыльев» Раков, набравший 5+2 в семи матчах РПЛ, выбыл на месяц из-за травмы

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков пропустит месяц из-за травмы, полученной в расположении молодёжной сборной России, сообщила пресс-служба самарского клуба.

«Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков получил травму во время тренировочных мероприятий, находясь в расположении молодёжной сборной России по футболу. Полное восстановление игрока займёт около месяца.

Желаем Вадиму скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в сообщении.

Права на 20-летнего Ракова принадлежат «Локомотиву», он выступает в «Крыльях Советов» на правах аренды. В этом сезоне Мир РПЛ форвард в семи матчах забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

