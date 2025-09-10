Скидки
Футбол Новости

В семье футболиста «Динамо» Рубенса родились двойняшки

В семье футболиста «Динамо» Рубенса родились двойняшки
В семье защитника московского «Динамо» Рубенса Диаса и его жены Аны родилась двойня, сообщила пресс-служба клуба. Детей назвали Тео и Серена.

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

24-летний бразилец перешёл в «Динамо» из «Атлетико Минейро» в июле текущего года. Контракт Рубенса с московским клубом рассчитан до 2030 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 6 млн.

«Динамо» набрало восемь очков в семи турах и занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

В рамках 8-го тура РПЛ 13 сентября «Динамо» примет московский «Спартак». Начало встречи на «ВТБ Арене» запланировано на 16:45 по московскому времени.

