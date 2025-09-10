Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
19:30 Мск
Получивший травму «крестов» игрок «Динамо» Мх начал восстановление в расположении клуба

Словенский защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо вернулся в расположение клуба и проходит восстановление после травмы крестообразных связок колена. Игрок получил повреждение в апреле 2025 года в матче 23-го тура Мир РПЛ с «Химками».

Ранее сообщалось, что срок восстановления Джапо составил от семи до восьми месяцев.

Джапо 22 года, он выступает за махачкалинский клуб с июля 2024 года. Всего в активе защитника 23 встречи за «Динамо» и два забитых мяча.

В 8-м туре РПЛ 12 сентября «Динамо» Махачкала сыграет в гостях с казанским «Рубином». Начало матча на «Ак Барс Арене» запланировано на 19:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
