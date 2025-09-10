Скидки
«Чувствую себя безумным гением». Шакири — о возвращении в «Базель»

Полузащитник «Базеля» Шердан Шакири поделился эмоциями от возвращения в стан швейцарской команды в 2024 году, футболист является воспитанником данного коллектива.

— Ты вернулся в «Базель» и выиграл чемпионат с первой попытки. Ты снова счастлив?
— Да, очень. И я не хочу останавливаться. Благодаря «Базелю» я вновь обрёл мотивацию и улыбку. Чувствую себя безумным гением. И прошлый сезон показал, что у меня всё ещё есть потенциал, чтобы положение дел стало ещё лучше, — приводит слова Шакири La Gazzetta dello Sport.

По итогам прошлого сезона «Базель» стал чемпионом Швейцарии впервые с сезона-2016/2017.

