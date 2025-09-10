«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Локомотивом»

Самарские «Крылья Советов» обратились в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) за разъяснениями по двум эпизодам матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2). Команда Магомеда Адиева сравняла счёт на 90+6-й минуте благодаря реализованному пенальти воспитанника железнодорожников Вадима Ракова.

«Крылья Советов» обратились по неназначению пенальти на 26-й минуте, а также по неудалению Зелимхана Бакаева на 76-й минуте», — сообщили «Чемпионату» в службе-коммуникаций РФС.

После семи матчей «Крылья Советов» с девятью очками занимают восьмую строчку таблицы РПЛ.