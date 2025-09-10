Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Локомотивом»

Комментарии

Самарские «Крылья Советов» обратились в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) за разъяснениями по двум эпизодам матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2). Команда Магомеда Адиева сравняла счёт на 90+6-й минуте благодаря реализованному пенальти воспитанника железнодорожников Вадима Ракова.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

«Крылья Советов» обратились по неназначению пенальти на 26-й минуте, а также по неудалению Зелимхана Бакаева на 76-й минуте», — сообщили «Чемпионату» в службе-коммуникаций РФС.

После семи матчей «Крылья Советов» с девятью очками занимают восьмую строчку таблицы РПЛ.

