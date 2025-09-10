Дзюба — лидер этого сезона РПЛ по количеству выигранных единоборств, Пальцев — в топ-5

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба – лидер текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по количеству выигранных единоборств, сообщается в телеграм-канале РУСТАТ.

37-летний Дзюба провёл на поле 688 минут, за которые выиграл 119 (52%) единоборств.

Следом за Дзюбой располагаются защитники «Балтики» Кевин Андраде — 100 выигранных единоборств (69%) и Натан Гассама — 88(70%), защитник «Динамо» Хуан Касерес – 87(63%), игрок «Краснодара» Валентин Пальцев – 80(66%) и футболист «Оренбурга» Анри Чичинадзе – 72(58%).

8-й тур РПЛ стартует в пятницу, 12 сентября, матчем «Рубина» и махачкалинского «Динамо» в Казани.