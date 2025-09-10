Стало известно, по каким эпизодам ЦСКА и «Краснодар» обратились в ЭСК РФС
Поделиться
«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по неудалению защитника ЦСКА Жоао Виктора на 20-й минуте матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА и по удалению Джона Кордобы на 56-й минуте игры. Эта встреча завершилась со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
ЦСКА просит рассмотреть эпизод по неназначению пенальти на 96-й минуте встречи», — сообщили «Чемпионату» в службе-коммуникаций РФС.
В следующем туре 13 сентября команда Мурада Мусаева примет «Акрон», ЦСКА под руководством Фабио Челестини 14 сентября сыграет на выезде с «Ростовом».
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.
Комментарии
- 10 сентября 2025
-
18:04
-
17:58
-
17:57
-
17:52
-
17:49
-
17:47
-
17:47
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:30
-
17:29
-
17:25
-
16:53
-
16:52
-
16:38
-
16:34
-
16:28
-
16:24
-
16:22
-
16:22
-
16:14
-
16:13
-
16:10
-
16:07
-
16:03
-
15:54
-
15:53
-
15:50
-
15:47
-
15:23
-
15:22
-
15:19
-
15:18
-
15:03