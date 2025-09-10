Стало известно, по каким эпизодам ЦСКА и «Краснодар» обратились в ЭСК РФС

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по неудалению защитника ЦСКА Жоао Виктора на 20-й минуте матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА и по удалению Джона Кордобы на 56-й минуте игры. Эта встреча завершилась со счётом 1:1.

ЦСКА просит рассмотреть эпизод по неназначению пенальти на 96-й минуте встречи», — сообщили «Чемпионату» в службе-коммуникаций РФС.

В следующем туре 13 сентября команда Мурада Мусаева примет «Акрон», ЦСКА под руководством Фабио Челестини 14 сентября сыграет на выезде с «Ростовом».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.