«Локомотив» просит ЭСК РФС рассмотреть три момента в матче с «Крыльями Советов»
Московский «Локомотив» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть три момента в матче 7-го тура Мир РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась ничьей со счётом 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3' 2:0 Баринов – 44' 2:1 Рахманович – 53' 2:2 Раков – 90+6'
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет
«Локомотив» просит ЭСК РФС рассмотреть момент с неназначенным пенальти на 81-й минуте матча с «Крыльями Советов». Также клуб просит рассмотреть эпизод по отмене взятия ворот на 88-й минуте и по назначению пенальти на 94-й минуте», — сообщили «Чемпионату» в службе-коммуникаций РФС.
В 8-м туре РПЛ 13 сентября «Локомотив» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», встреча начнётся в 16:45 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
