Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» просит ЭСК РФС рассмотреть три момента в матче с «Крыльями Советов»

«Локомотив» просит ЭСК РФС рассмотреть три момента в матче с «Крыльями Советов»
Комментарии

Московский «Локомотив» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть три момента в матче 7-го тура Мир РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

«Локомотив» просит ЭСК РФС рассмотреть момент с неназначенным пенальти на 81-й минуте матча с «Крыльями Советов». Также клуб просит рассмотреть эпизод по отмене взятия ворот на 88-й минуте и по назначению пенальти на 94-й минуте», — сообщили «Чемпионату» в службе-коммуникаций РФС.

В 8-м туре РПЛ 13 сентября «Локомотив» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», встреча начнётся в 16:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«У Морено нет души — он относился к нам как к пешкам». У экс-вратаря «Сочи» накипело
Эксклюзив
«У Морено нет души — он относился к нам как к пешкам». У экс-вратаря «Сочи» накипело
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android