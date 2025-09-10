«Локомотив» просит ЭСК РФС рассмотреть три момента в матче с «Крыльями Советов»

Московский «Локомотив» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть три момента в матче 7-го тура Мир РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась ничьей со счётом 2:2.

«Локомотив» просит ЭСК РФС рассмотреть момент с неназначенным пенальти на 81-й минуте матча с «Крыльями Советов». Также клуб просит рассмотреть эпизод по отмене взятия ворот на 88-й минуте и по назначению пенальти на 94-й минуте», — сообщили «Чемпионату» в службе-коммуникаций РФС.

В 8-м туре РПЛ 13 сентября «Локомотив» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», встреча начнётся в 16:45 мск.