«Локомотив» закончил трансферную кампанию на вход

Московский «Локомотив» больше не будет приобретать новых футболистов в летнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что трансферов у железнодорожников в текущее окно больше не будет. Нерешенной остается ситуация только с капитаном Дмитрием Бариновым, который по слухам может покинуть клуб.

Ранее агент Павел Банатин заявил «Чемпионату», что Баринов до сих пор не получал никаких предложений от клуба о продлении контракта.

Летом состав «Локомотива» пополнили Николай Комличенко, Зелимхан Бакаев, Александр Руденко, Кристиан Рамирес и Александр Французов. Также у «Спартака» был арендован Данил Пруцев.