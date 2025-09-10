Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе раскрыл, чем ему противен мир футбола

Килиан Мбаппе раскрыл, чем ему противен мир футбола
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что ему противен мир футбола из-за закулисных игр, однако отметил, что он продолжает играть, так как испытывает страсть к виду спорта.

«Я фаталист по отношению к миру футбола, но не в отношении жизни. Жизнь прекрасна, а футбол такой, какой он есть. Я люблю говорить, что людям, которые ходят на стадион, повезло просто увидеть просто шоу и не знать, что происходит за кулисами. Честно говоря, если бы у меня не было этой страсти к игре, мир футбола давно бы стал мне противен», — приводит слова Мбаппе RMC Sport со ссылкой на L'Equipe.

Мбаппе 26 лет, он играет за «Реал» с лета 2024-го. В прошлом сезоне он провёл 59 матчей, забил 44 гола и сделал пять результативных передач.

Материалы по теме
Мбаппе: чем больше у тебя денег — тем больше проблем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android