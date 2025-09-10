Килиан Мбаппе раскрыл, чем ему противен мир футбола

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что ему противен мир футбола из-за закулисных игр, однако отметил, что он продолжает играть, так как испытывает страсть к виду спорта.

«Я фаталист по отношению к миру футбола, но не в отношении жизни. Жизнь прекрасна, а футбол такой, какой он есть. Я люблю говорить, что людям, которые ходят на стадион, повезло просто увидеть просто шоу и не знать, что происходит за кулисами. Честно говоря, если бы у меня не было этой страсти к игре, мир футбола давно бы стал мне противен», — приводит слова Мбаппе RMC Sport со ссылкой на L'Equipe.

Мбаппе 26 лет, он играет за «Реал» с лета 2024-го. В прошлом сезоне он провёл 59 матчей, забил 44 гола и сделал пять результативных передач.