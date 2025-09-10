Эдгар Севикян перешёл в «Акрон» на правах аренды с правом выкупа

Тольяттинский «Акрон» арендовал полузащитника Эдгара Севикяна у венгерского «Ференцвароша», сообщила пресс-служба клуба.

Срок арендного соглашения с 24-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/2026 и включает опцию выкупа.

В ближайшее время игрок прибудет в Тольятти из расположения сборной Армении после матчей квалификации на ЧМ-2026 с Португалией и Ирландией.

Севикян — воспитанник московского «Локомотива». В 2017 году он переехал в Испанию и играл в системе «Леванте». В 2021 году дебютировал в Ла Лиге. Летом 2022 года Севикян перешёл в «Пари НН», где отыграл 40 встреч (восемь голов и одна передача). В январе 2024 года перешёл в венгерский «Ференцварош», где за 19 матчей забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Прошлый сезон Севикян провёл в аренде в «Локомотиве» (20 игр и четыре передачи).