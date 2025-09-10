Сборная Норвегии повторила рекорд отбора ЧМ 19-летней давности, забив 11 голов Молдавии

Сборная Норвегии по футболу стала первой европейской командой с 1996 года, которая смогла забить 11 голов в матче отборочного турнира чемпионата мира, сообщает статистический портал Opta. Во вторник норвежцы дома разгромили сборную Молдавии со счётом 11:1.

Последний раз 11 мячей в отборочном турнире ЧМ забивала сборная Северной Македонии в игре с Лихтенштейном в 1996 году. Тот матч также завершился со счётом 11:1.

После этой игры Норвегия с 15 очками возглавляет турнирную таблицу отборочной группы I, Молдавия замыкает таблицу без набранных очков.

В своём следующем отборочном матче Норвегия на своём поле примет Израиль 11 октября, Молдавия 9 октября в гостях встретится с Румынией в товарищеском матче.