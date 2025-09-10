Сборная Норвегии повторила рекорд отбора ЧМ 19-летней давности, забив 11 голов Молдавии
Сборная Норвегии по футболу стала первой европейской командой с 1996 года, которая смогла забить 11 голов в матче отборочного турнира чемпионата мира, сообщает статистический портал Opta. Во вторник норвежцы дома разгромили сборную Молдавии со счётом 11:1.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
11 : 1
Молдавия
1:0 Мюре – 6' 2:0 Холанд – 11' 3:0 Холанд – 36' 4:0 Холанд – 43' 5:0 Эдегор – 45+1' 6:0 Холанд – 52' 7:0 Осгор – 68' 7:1 Эстигор – 74' 8:1 Осгор – 76' 9:1 Осгор – 79' 10:1 Холанд – 83' 11:1 Осгор – 90+1'
Последний раз 11 мячей в отборочном турнире ЧМ забивала сборная Северной Македонии в игре с Лихтенштейном в 1996 году. Тот матч также завершился со счётом 11:1.
После этой игры Норвегия с 15 очками возглавляет турнирную таблицу отборочной группы I, Молдавия замыкает таблицу без набранных очков.
В своём следующем отборочном матче Норвегия на своём поле примет Израиль 11 октября, Молдавия 9 октября в гостях встретится с Румынией в товарищеском матче.
