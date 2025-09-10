«Ожидал увидеть иную обстановку». Шакири — о периоде в «Интере»

Полузащитник «Базеля» Шердан Шакири поделился воспоминаниями о своём периоде в миланском «Интере», за который он играл в 2015 году.

«Интер» следил за мной уже некоторое время. Манчини позвонил мне и убедил за пять минут [перейти в клуб]. Он сказал, что я буду играть центральную роль в проекте, однако на деле я редко играл. Конечно, физиологические проблемы тоже сыграли свою роль. Но, учитывая всё это, думаю, мне могли бы дать немного больше игрового времени.

Я оказался в одной из самых слабых команд «Интера» за последние 15 лет. Мы не были сильным коллективом, нам не хватало сбалансированности, честно говоря, нам не хватало и чемпионов в составе. Мне обещали много игрового времени, однако я ожидал увидеть иную обстановку. У нас не было чемпионов, и мы не были настроены на победу», — приводит слова Шакири La Gazzetta dello Sport.

По итогам сезона-2014/2015 «Интер» занял восьмое место в турнирной таблице Серии А.