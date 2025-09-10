Любительский ПСК впервые вышел в 4-й раунд Кубка России, обыграв профессиональный клуб

Любительский клуб ПСК из станицы Динская (Краснодарский край) обыграл ставропольское «Динамо» в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча на стадионе «Кубань» завершилась со счётом 2:1.

В составе ПСК отличились Юрий Федосеев (12-я минута) и Дмитрий Нечаев (74). У ставропольской команды гол забил Руслан Суанов (27, с пенальти).

Ранее любительский ПСК выбил из Кубка России «Дружбу» (2:1) и «Кубань» (2:1). В четвёртом раунде ПСК сыграет с победителем пары «Машук-КМВ» — «Кубань Холдинг».

Также в Кубке России продолжают выступление медийные клубы «Амкал» и «БроукБойз». Их матчи должны состояться в четверг, 11 сентября.