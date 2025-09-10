Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСК — Динамо Ставрополь, результат матча 10 сентября 2025, счет 2:1, 3-й раунд Пути регионов Кубка России

Любительский ПСК впервые вышел в 4-й раунд Кубка России, обыграв профессиональный клуб
Комментарии

Любительский клуб ПСК из станицы Динская (Краснодарский край) обыграл ставропольское «Динамо» в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча на стадионе «Кубань» завершилась со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
10 сентября 2025, среда. 16:00 МСК
ПСК
Динская
Окончен
2 : 1
Динамо Ставрополь
Ставрополь
1:0 Федосеев – 12'     1:1 Суанов – 27'     2:1 Нечаев – 74'    

В составе ПСК отличились Юрий Федосеев (12-я минута) и Дмитрий Нечаев (74). У ставропольской команды гол забил Руслан Суанов (27, с пенальти).

Ранее любительский ПСК выбил из Кубка России «Дружбу» (2:1) и «Кубань» (2:1). В четвёртом раунде ПСК сыграет с победителем пары «Машук-КМВ» — «Кубань Холдинг».

Также в Кубке России продолжают выступление медийные клубы «Амкал» и «БроукБойз». Их матчи должны состояться в четверг, 11 сентября.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
«Велес» разгромил «Космос» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android