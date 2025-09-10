Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Бавария» пыталась подписать Ямаля и Гави из академии «Барселоны»

«Бавария» предпринимала попытку подписать контракт с воспитанниками «Барселоны» Ламином Ямалем и полузащитником Гави в 2022 году. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, мюнхенский клуб не мог подписать вингера сине-гранатовых, так как ему не было 16 лет. «Бавария» предложила € 5 млн родителям футболиста, чтобы они переехали в Германию, но Ямаль хотел остаться в Каталонии. Гави тоже принял решение не покидать испанский клуб.

Нынешним летом Ламин Ямаль и «Барселона» подписали новый контракт до 2031 года. В прошлом сезоне фланговый нападающий забил за клуб 18 голов и отдал 21 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 200 млн.

