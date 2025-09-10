Скидки
Главная Футбол Новости

«Локомотив» добавил Мампасси в заявку на сайте РПЛ, ранее клубу давали бан из-за игрока

Комментарии

Московский «Локомотив» добавил защитника Марка Мампасси в заявку на официальном сайте Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

22-летний Мампасси числится в составе команды под номером 18.

В июне «Локомотив» получил от ФИФА бан на три трансферных окна. Причиной была задолженность перед «Мариуполем» за трансфер Мампасси. Позднее «Локомотив» отправил € 65 тыс. в качестве уплаты долга, и бан был снят.

Контракт Мампасси с «Локомотивом» рассчитан до 31 декабря 2026 года. С сентября 2023 года до конца июня 2025-го футболист выступал за бельгийский «Кортрейк» на правах аренды. В прошлом сезоне Марк провёл 14 матчей и забил один гол.

