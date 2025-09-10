Экс-игрок «Интера» Шакири рассказал о посещении шамана

Полузащитник «Базеля» Шердан Шакири высказался о травмах, помешавших ему полностью реализовать себя, и об экспериментальных методах лечения, которые он испытал во время выступления за миланский «Интер».

— Кто знает, какую карьеру я бы построил, если бы не проблемы со здоровьем. В последние годы было очень тяжело. Но теперь, в Швейцарии, я снова здоров и счастлив.

— Правда ли, что [во время выступления за «Интер»] тебя отправили на лечение к «особому» врачу?

— Это был шаман, а не просто врач. Мне посоветовали обратиться к этому парню, который творил чудеса и даже вылечил Роналду, феномен. Манчини сказал мне то же самое. Но вместо этого всё прошло ужасно. Я ехал полтора часа, однако всё оказалось бесполезно, — приводит слова Шакири La Gazzetta dello Sport.