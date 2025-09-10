У ЦСКА сорвался переход форварда Брила Эмболо из «Монако»

У ЦСКА сорвался трансфер швейцарского нападающего Брила Эмболо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

ЦСКА общался с форвардом, игрок выразил готовность присоединиться к московскому клубу. Но в последний день трансферного окна в Европе «Ренн» предложил за Эмболо € 15 млн, и «Монако» принял это предложение.

28-летний форвард выступал в составе монегасков с лета 2022 года. За это время Эмболо провёл за клуб 89 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Контракт швейцарца истекал в 2026 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн.