Раков назвал причину, по которой не мог показывать результативную игру в «Локомотиве»

Футболист «Крыльев Советов» Вадим Раков заявил, что стал показывать высокую результативность в самарской команде, потому что почувствовал поддержку партнёров и раскрепостился.

— Как объясняете для себя довольно высокую результативность на старте сезона, чего с вами в «Локомотиве» не было?

— Во-первых, попал в команду, где ребята хорошо и тепло приняли меня. Не пихают мне ни за какие действия. Ошибся — наоборот, только подбадривают. Раскрепостился. То есть делаю всё то, что умею. Где-то получается, где-то — нет. Меня в любом случае все поддерживают, верят, доверяют мне — вот и получается.

— В «Локомотиве» было иначе?

— Определённое давление было, да. Что-то не получалось.

— То есть важна вера в вас, а не какой-то жесткий «пихач»?

— Думаю, да. Понятно, в каких-то моментах можно напихать, где всё по факту. А в основном желательна поддержка, — приводит слова Ракова «РИА Новости Спорт».

Права на 20-летнего Ракова принадлежат «Локомотиву», он выступает в «Крыльях Советов» на правах аренды. В этом сезоне Мир РПЛ форвард в семи матчах забил пять мячей и отдал две голевые передачи.