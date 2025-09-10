Заварзин: в «Спартаке» никто деньги не считает. Думают, что нефть будут всю жизнь качать

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о трансферной политике красно-белых.

— «Спартак» недавно бесплатно отпустил Хесуса Медину в Саудовскую Аравию, хотя покупал его за € 6 млн. Это уже не первый случай, когда клуб просто отпускает футболистов или продаёт за меньшие деньги. Есть примеры Шамара, Жозе, Селихова, Абены, Мангаша и других. Видите в этом проблему?

— Такой вопрос нужно задавать руководству клуба. Если бы у них не было денег, они бы этой дорогой не шли. Ещё я бы задал этот вопрос агентам, которые в любом случае получают свои проценты. Их работа позволяет вести такую работу, чтобы игрок покидал клуб бесплатно. В некоторых случаях это просто недоработка самого клуба, потому что нужно раньше вести переговоры с футболистами, ведь за шесть месяцев до окончания контракта они могут вести переговоры с другими командами и заключать предварительные договоры. Но, повторюсь, если бы у «Спартака» не было бюджета, то они бы таким не занимались. А деньги там просто никто не считает. Руку в мешок опустил, достал € 20 млн, вот и вся задача.

— Вас не беспокоит такая политика растрат? Мешок же рано или поздно может опустеть.

— Видимо, они думают, что нефть будут всю жизнь качать. Когда я занимался делами в «Спартаке», то каждое утро просыпался и думал, где взять денег на содержание команды. А на сегодняшний день такой проблемы нет. Бюджет же прописан. Ведущие клубы РПЛ сегодня деньги не зарабатывают, а осваивают. Например, им утвердили бюджет в $ 100 млн долларов, вот они его и осваивают. И не могут потратить $ 95 млн, потому что в таком случае бюджет на следующий год урежут, — приводит слова Заварзина Legalbet.