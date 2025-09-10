Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заварзин: в «Спартаке» никто деньги не считает. Думают, что нефть будут всю жизнь качать

Заварзин: в «Спартаке» никто деньги не считает. Думают, что нефть будут всю жизнь качать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о трансферной политике красно-белых.

— «Спартак» недавно бесплатно отпустил Хесуса Медину в Саудовскую Аравию, хотя покупал его за € 6 млн. Это уже не первый случай, когда клуб просто отпускает футболистов или продаёт за меньшие деньги. Есть примеры Шамара, Жозе, Селихова, Абены, Мангаша и других. Видите в этом проблему?
— Такой вопрос нужно задавать руководству клуба. Если бы у них не было денег, они бы этой дорогой не шли. Ещё я бы задал этот вопрос агентам, которые в любом случае получают свои проценты. Их работа позволяет вести такую работу, чтобы игрок покидал клуб бесплатно. В некоторых случаях это просто недоработка самого клуба, потому что нужно раньше вести переговоры с футболистами, ведь за шесть месяцев до окончания контракта они могут вести переговоры с другими командами и заключать предварительные договоры. Но, повторюсь, если бы у «Спартака» не было бюджета, то они бы таким не занимались. А деньги там просто никто не считает. Руку в мешок опустил, достал € 20 млн, вот и вся задача.

— Вас не беспокоит такая политика растрат? Мешок же рано или поздно может опустеть.
— Видимо, они думают, что нефть будут всю жизнь качать. Когда я занимался делами в «Спартаке», то каждое утро просыпался и думал, где взять денег на содержание команды. А на сегодняшний день такой проблемы нет. Бюджет же прописан. Ведущие клубы РПЛ сегодня деньги не зарабатывают, а осваивают. Например, им утвердили бюджет в $ 100 млн долларов, вот они его и осваивают. И не могут потратить $ 95 млн, потому что в таком случае бюджет на следующий год урежут, — приводит слова Заварзина Legalbet.

Материалы по теме
Самый нервный трансфер РПЛ перед закрытием окна. Как же «Спартак» дожал «Фенербахче»!
Самый нервный трансфер РПЛ перед закрытием окна. Как же «Спартак» дожал «Фенербахче»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android