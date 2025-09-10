Первак: был бы на месте Смолова кавказец, он бы разорвал на части. Давайте защитим Федю

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак заявил, что нападающего Фёдора Смолова не нужно отправлять в тюрьму. Сегодня, 10 сентября, стало известно, что в отношении Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки в «Кофемании» в мае этого года. Футболисту может грозить до трёх лет лишения свободы.

«Фёдор Смолов — хороший парень, медийный человек, за ним следит молодёжь. Он многое сделал для российского футбола, сборной. Был лидером в «Динамо», «Краснодаре». Все мы имеем эмоции, у каждого разная реакция. Мало ли, как это было сказано в адрес Феди. Просто «ты не умеешь играть в футбол» или с нецензурной бранью? Его это обидело. Результат на оскорбления у каждой национальности отдельный. Был бы кавказец, он бы на месте Феди не только ударил, а разорвал бы на части этого человека. Мне кажется, здесь не то что раздувают, но делают какой-то урок для других. Давать срок за удар? В Москве на выходных тысячи таких случаев. Кто-то кого-то задел, назвал. В Москве то на свадьбе стреляют, то ещё что-то. И никаких решений по этому поводу. Кого наказали? Что сделали? Тишина! Понятное дело, что проехались с оружием дети какого-то депутата или чиновника. Но это же непорядок. Это мы не разбираем совсем.

Тут всё идёт от воспитания. Я нормально отношусь к Феде, к Кокорину с Мамаевым, которые были в похожей ситуации. Кокорин ещё и на Кипре продолжает играть. Везде есть детали, которых мы не знаем, и хотим это сложить в отдельную коробочку и загрузить Федю. Давайте не будем его грузить, а будем его защищать. Он вышел на футбольную пенсию, пытается какие-то рекорды ставить, выступает в Кубке России за медийную команду. Молодец же. У него семья, ребёнок. Почему мы всегда ищем что-то отрицательное, тюрьму и Магадан? Всех в Магадан? Давайте искать что-то положительное. Он многое сделал для нашего спорта. Думаю, через него хотят показать общественности, что всё не безнаказанно. Федю можно наказать штрафом или какими-то работами. Чтобы это было как-то прозаично. Вот экс-игрок сборной России поработал в больнице санитаром. Но до трёх лет за такое…

Или несколько дней поработать официантом в этом заведении, где всё произошло. Это даже с точки зрения медийности будет интересно. Это будет в пользу молодёжи, государства и для него. И лицо государства будет другим. Мы же хотим, чтобы оно славилось. Чтобы Россия гремела по всем параметрам. Не нужно идти по пути наименьшего сопротивления. Надо выбрать хорошее решение. Я не призываю нарушать закон. Я призываю снизить ступень реализации по отношению к виновности Феди Смолова», — приводит слова Первака Legalbet.