Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эриксен продолжит карьеру в Германии — Плеттенберг

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен в качестве свободного агента может перейти в «Вольфсбург». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, данный переход состоится в ближайшее время, стороны обсуждают финальные детали сотрудничества. Журналист Фабрицио Романо подтверждает эту информацию.

Кристиан Эриксен выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Он провёл 107 матчей за эту команду, забил восемь голов и отдал 19 результативных передач. В составе коллектива футболист выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.