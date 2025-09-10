«Вест Хэм» подписал контракт с 40-летним Фабианьским, который покинул клуб летом

40-летний польский голкипер Лукаш Фабианьски заключил контракт с «Вест Хэм Юнайтед», сообщается на сайте клуба.

Срок соглашения с вратарём рассчитан до конца сезона-2025/2026. Фабианьски выступал за «молотобойцев» с лета 2018 года, выиграл с клубом Лигу конференций в сезоне-2022/2023. 1 июля 2025 года по истечении контракта поляк покинул команду.

«Я очень и очень рад вернуться, потому что этот клуб, очевидно, очень много значит для меня. Увидеть всех этих людей снова было приятно. Я всегда был и, безусловно, останусь игроком, который ставит интересы команды выше своих личных целей. Думаю, люди видят во мне хорошего человека, которого приятно иметь в команде с точки зрения того, что я приношу. Поэтому дело не только во мне, но и в команде.

Я здесь, чтобы поддерживать команду и её высокие стандарты. У меня также огромный опыт, поэтому я думаю, что он может быть полезен. Конечно, я продолжу работать так же, как и всегда, и, надеюсь, всегда на хорошем уровне, однако в то же время я понимаю, что моя роль совершенно другая», — сказал Фабианьски.

Также о возвращении Фабианьского высказался главный тренер «Вест Хэма» Грэм Поттер.

«Несмотря на то что он уже был здесь, главное — он по-прежнему вратарь топ-класса и профессионал высочайшего уровня, идеально подходящий для той роли, которую нам нужно было заполнить.

Это подписание — идеальный выбор для всех. Лукаш прекрасно знает клуб, пользуется большим уважением и популярностью у всех. Его личность и характер станут отличным примером, особенно для наших молодых игроков. Он действительно переживает за «Вест Хэм Юнайтед» и хочет помочь нам всем, чем может. Мы очень рады его возвращению», — сказал Поттер.