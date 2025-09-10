Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Футбол Новости

Бывший футболист «Интера» Шакири оценил шансы команды на чемпионство в нынешнем сезоне

Комментарии

Полузащитник «Базеля» Шердан Шакири, выступавший в 2015 году за миланский «Интер», оценил шансы «нерадзурри» на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

«Интер» — отличная команда, и поэтому она всегда должна стремиться к победе. Они сохранили всех своих звёзд и усилились, поэтому должны дойти до конца во всех турнирах. Да, они сменили тренера, но я уверен в них. «Интер» способен выиграть скудетто. «Сан-Сиро» — дополнительная ценность: это фантастический стадион, впечатляющий, когда он полон», — приводит слова Шакири La Gazzetta dello Sport.

На данный момент «Интер» находится на шестом месте в турнирной таблице Серии А.

