Отец Кокшарова: «Краснодар» просто пытается загубить карьеру моему сыну

Аудио-версия:
Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, заявил, что клуб пытается загубить карьеру футболисту. Игрок пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за травмы, от которой до сих пор полностью не восстановился.

Ранее Кокшаров-старший заявил «Чемпионату», что «Краснодар» поставил перед Александром ультиматум и не хочет отпускать игрока в аренду.

— Интерес «Пари НН» к вашему сыну реален?
— Да, есть предложение. В «Пари НН» готовы взяться за реабилитацию Саши, чтобы сын успел поиграть в этом сезоне. Но, боюсь, это невозможно.

— Почему?
— У нас нет взаимопонимания с клубом. Уверен: «Краснодар» не отпустит Сашу. Думаю, будут прикрываться тем, что он не до конца здоров. «Краснодар» просто пытается загубить карьеру моему сыну.

— Александру ещё долго восстанавливаться?
— Он уже приступил к беговой работе. Последнее обследование показало позитивную динамику. Думаю, до возвращения в общую группу осталось не больше месяца. Поэтому «Пари НН» и готов взять Сашу.

— Вы видите выход из ситуации?
— Пока что нет. Может показаться: глупо не соглашаться на пятилетний контракт [предложенный «Краснодаром»]. Так мы и не отказывались и никаких денег не просили. Хотели перенести этот разговор на весну, а сейчас уехать играть, — приводит слова Эдуарда Кокшарова Sport24.

Форвард уже играл за «Пари Нижний Новгород» в прошлом сезоне, во время которого получил травму и перенёс операцию. При этом «Нижний Новгород» всё равно хочет заполучить игрока и восстановить его в своём расположении. Сейчас форвард уже близок к возвращению в общую группу.

В прошедшем сезоне футболист провёл за нижегородцев пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

