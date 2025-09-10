Холанд извинился перед вратарём сборной Молдавии Аврамом после разгрома со счётом 11:1

Голкипер сборной Молдавии Кристиан Аврам рассказал о необычном диалоге с нападающим национальной команды Норвегии Эрлингом Холандом после отборочного матча сборных в рамках европейской квалификации на чемпионат мира — 2026. Победу со счётом 11:1 в этой игре одержали норвежцы, а Холанд оформил пента-трик.

«Здравствуйте, я вратарь сборной Молдавии и пропустил 11 голов.

У меня был разговор с Эрлингом. Он сказал: «Я не виноват» и что он стремился продолжать забивать для улучшения разности мячей. Я его понимаю. Это часть игры. Он хотел продолжать бороться.

Пропускал ли я когда-либо 11 голов? Это шутка? Разумеется, это впервые (улыбается).

Что я чувствую? Взгляните на меня, что тут сказать? Я не умру. Нужно оставаться сильным. Через несколько дней у меня следующий матч. Но 11 голов – это много», — приводит слова Аврама TV2.