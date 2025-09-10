Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Футбол Новости

Луис Суарес пропустил больше матчей из-за дисквалификаций, чем из-за травм за свою карьеру

Луис Суарес пропустил больше матчей из-за дисквалификаций, чем из-за травм за свою карьеру
Комментарии

Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес в своей карьере пропустил больше матчей из-за дисквалификаций, чем из-за травм. Об этом сообщает уругвайское издание El Observador.

После того, как лига MLS отстранила форварда на три матча за плевок в сотрудника «Сиэтл Саундерс» после завершения финального матча Кубка лиг, общее количество пропущенных им встреч из-за дисквалификаций достигло 70. Ранее экс-игрок «Барселоны» был отстранён от шести матчей Кубка Лиг. В следствие повреждений Суарес пропустил 62 игры.

Самые длительные отстранения от игр уругваец получал за укусы соперников. От нападающего пострадали Отмана Баккала из «ПСВ», защитник «Челси» Бранислав Иванович и футболист сборной Италии Джорджо Кьеллини.

