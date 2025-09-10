Отец Кокшарова высказался о том, что «Краснодар» не отпускает игрока, и упомянул Галицкого

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, заявил, что игрок не может расторгнуть контракт с «быками», а также отметил, что не хочет решать этот вопрос через владельца клуба Сергея Галицкого.

— Есть возможность разорвать контракт с «Краснодаром»?

— В том и дело, что нет. У нас действует детский контракт, подписанный сразу после [выпуска из] академии.

— Вы обсуждали с Сергеем Галицким сложившуюся ситуацию?

— Нет. В клубе определённая система: для этого есть руководство. У меня есть телефон Сергея Николаевича, но я знаю: правильно будет не прыгать через голову.

— Почему решили высказаться?

— Надеюсь, огласка поможет. Если замалчивать ситуацию, два года карьеры сына уйдут в никуда. Мы не пошли сразу на подписание нового контракта, потому что футболисту в этом возрасте нужна игровая практика. А подписав договор, мы рисковали повторить ситуацию — снова получать небольшие минуты или бегать по арендам.

— Вам не кажется странным, что клуб так поступает со своим воспитанником?

— Скажу вам больше — так происходит не только в «Краснодаре». Почему-то люди считают: если футболист воспитан в системе клуба, то принадлежит ему. Но у нас, по-моему, рабство отменили давным-давно, — приводит слова отца Кокшарова Sport24.