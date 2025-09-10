Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов поделился своим разочарованием в изучении французского языка

Матвей Сафонов поделился своим разочарованием в изучении французского языка
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, как продвигается его изучение французского языка.

«Вернулся на днях в Париж и в свою привычную рутину! А сегодня возобновил свои уроки иностранных языков. Понял, что регулярно нахожу что-то интересное во французском языке и вообще во Франции, поэтому возникла идея делиться с вами своими эмоциями и новыми знаниями.

Одно из моих первых разочарований — это жалюзи. С детства меня учили, что «жалюзи» — французское слово, и, естественно, приехав в Париж, я думал, что наконец-то смогу блеснуть своими знаниями. И какого было мое разочарование, что французы не знают своё же «французское» слово. Если честно, то знают, но совершенно в другом значении.

В общем, выяснилось, что jalousie переводится как «ревность» и используется только в этом смысле.
Но в голове легко складывается картинка, почему именно это слово закрепилось за оконными шторами", — написал Сафонов в телеграм-канале.

Материалы по теме
Матвей Сафонов отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android