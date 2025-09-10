Непомнящий: мне не кажется, что Морено привнёс что-то испанское в наш футбол

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил период работы испанского специалиста Роберта Морено в «Сочи».

Ранее экс-вратарь сочинцев Николай Заболотный раскритиковал Морено за методы работы в клубе.

«Когда игроки нелицеприятно отзываются о тренерах — это нужно делить на два. С одной стороны, может, есть правда на стороне игрока. Но с другой – может быть, правда на стороне тренера. Не мне судить. К этому нужно относиться с осторожностью.

Что касается личности Морено, я как-то не очень хорошо к нему отношусь. Мне не кажется, что он привнёс в наш футбол что-то испанское или профессиональное. Знаю, что не очень качественно, по нашим понятиям, нёс службу. Что о человеческих качествах… Это уже было где-то опубликовано, хотя я знал об этом без публикации. Когда Морено уходил между стыковыми матчами, он оставил то, что ему принадлежало. Кому-то подарил или отдал. Условно, кофемашину. А когда вернулся — попросил эту вещь обратно. Я вообще этого не представляю! Тренер приличного статуса, а говорит: «Отдай назад». Мне это не понравилось. В этом смысле, возможно, я отношусь к Морено предвзято», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.