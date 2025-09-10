Глава «Амкала» Попков: Александр Медведев зарядил всех энергией и наигрывался в обойме

Президент медийного «Амкала» Герман Попков в преддверии встречи своей команды в 1/64 финала Фонбет Кубка России с белгородским «Салютом» ответил на вопрос, сколько минут в матче сыграет бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев.

— Как Александра Медведева приняли в команде? Есть ли понимание, сколько минут он сыграет в матче?

— В команде приняли отлично. Александр Иванович зарядил всех своей энергией. Думаю, что стоит ожидать его в стартовом составе. По крайней мере, сегодня на предыгровой тренировке наигрывался нашим тренерским штабом именно в основной обойме, — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча команд пройдёт в четверг, 11 сентября, в 17:00 мск.