Главная Футбол Новости

Варди отклонил ряд предложений ради перехода в «Кремонезе»

Варди отклонил ряд предложений ради перехода в «Кремонезе»
Комментарии

Новый нападающий «Кремонезе» Джейми Варди поделился подробностями своего перехода в итальянский клуб.

«Не буду называть клубы, предложения которых я отклонил. Я принял решение, обсудив всё с семьей, и очень рад. Когда мы изучали этот вариант, я учёл множество факторов: прежде всего мнение семьи. К счастью, технологии помогли нам: около 45-60 минут я общался с тренером по видеосвязи, и он убедил меня.

Я тружусь над тем, чтобы быть готовым, когда тренеру понадобится моя помощь. Когда я думаю об Италии и о своём кумире, то вспоминаю Дель Пьеро. Я часто следил за его игрой в детстве», — приводит слова Варди Sky Sports.

