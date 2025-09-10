Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Реала» взял 10-й номер Месси в сборной Аргентины

Аудио-версия:
18-летний крайний нападающий «Реала» и сборной Аргентины Франко Мастантуоно сыграл под 10-м номером в матче с Эквадором (0:1) в рамках отбора к чемпионату мира 2026 года. Главный тренер действующих чемпионов мира Лионель Скалони объяснил это решение.

10 сентября 2025, среда. 02:00 МСК
Эквадор
Окончен
1 : 0
Аргентина
1:0 Валенсия – 45+13'    
Удаления: Кайседо – 50' / Отаменди – 31'

«Изначально 10-м номером должен был стать Тьяго (Альмада, игрок «Атлетико» Мадрид. — Прим. «Чемпионата»), но он не смог выйти на поле. Мы решили не рисковать им (из-за боли в икроножной мышце) и отдали его Франко. Он хорошо вышел, у него есть характер, он любит играть с мячом, неплохо его принимает. Он пришёл в то время, когда Эквадор отсиживался в обороне и было мало свободного пространства. Он получит игровое время в нашей команде», — приводит слова Скалони Sport.es.

С сезона-2008/2009 майку с 10-м номером в сборной Аргентины носит Лионель Месси. Футболист не принимал участия в последнем матче квалификации, так как встреча не имела турнирного значения.

