Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Мостовой: думал, что я армеец на всю жизнь. Сейчас ощущаю себя петербуржцем

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой признался, что тяжело перенёс отчисление из футбольной школы московского ЦСКА.

— У тебя довольно непростой путь в футболе — академии ЦСКА, «Локомотива», потом опыт в ПФЛ и ФНЛ. Часто рефлексируешь о прошлом?
— Честно, редко вообще об этом думаю. Но путь у меня действительно тяжёлый. Когда тебя отчисляют из самого первого набора по твоему возрасту, это сложно психологически. Я тогда прошёл большой отбор, долгие годы был в команде — думал, что я армеец на всю жизнь. Поэтому отчисление перенёс болезненно. Наверное, это закалило мой характер. Когда думаю об этом, понимаю, что всё происходящее — не случайность. Важно иногда со стороны на всё посмотреть.

— Сейчас про армейское прошлое забыл? Кем ощущаешь себя?
— Питерским, конечно. Все мои друзья и знакомые говорят, что я воспитанник «Зенита». По жизни тоже ощущаю себя петербуржцем — живу там уже шестой год. Тяжело представить, что могу играть в какой-то другой команде — природнился к городу, клубу, болельщикам. Опять же, этого всего не было бы без того неудачного опыта в ЦСКА, наверное, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

