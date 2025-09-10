Скидки
Андрей Мостовой: когда смотрел Евро-2024, было ощущение, что мы бы там неплохо пошуршали

Андрей Мостовой: когда смотрел Евро-2024, было ощущение, что мы бы там неплохо пошуршали
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой заявил, что национальная команда смогла бы достойно выступить на чемпионате Европы 2024 года, если бы была допущена до него.

— Сейчас сборная смогла бы повторить или превзойти результат ЧМ-2018?
— Честно говоря, когда я смотрел чемпионат Европы — 2024, было ощущение, что мы бы там неплохо пошуршали, так сказать. Уверен в этом — у нас хороший созыв, талантливая молодёжь, опытные и сильные игроки, есть костяк. Так что на предстоящем ЧМ точно были бы конкурентоспособны.

— Нынешняя команда не слабее той, что играла на турнире в России?
— Точно не слабее. Это как минимум. Сейчас у нас очень перспективное поколение. Понятно, что мы долго не участвуем в международных соревнованиях, но внутренний прогресс есть. Надеюсь, возвращение скоро произойдёт и мы сможем показать это на деле, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Чемпионом Европы в 2024 году стала сборная Испании, которая в финале обыграла Англию (2:1).

