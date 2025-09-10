Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Футбол Новости

«Рубин» объявил о переходе экс-футболиста системы «Ливерпуля»

Комментарии

Колумбийский правый защитник Андерсон Арройо перешёл в казанский «Рубин», сообщила пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 25-летним футболистом рассчитан до 2029 года. Арройо будет выступать под 12-м номером.

Последним клубом Арройо был испанский «Бургос», ранее он выступал за молодёжные команды «Ливерпуля», а также играл в арендах в бельгийском «Генте», чешской «Младе-Болеслав», испанских «Мальорке В», «Саламанке», «Мирандесе», «Алавесе» и «Андорре».

После семи туров Мир РПЛ «Рубин» под руководством Рашида Рахимова набрал 11 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В 8-м туре 12 сентября команда примет махачкалинское «Динамо».

