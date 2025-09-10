Экс-вратарь «Марселя» Стив Манданда объявил о завершении карьеры

Бывший голкипер сборной Франции, «Марселя» и ряда других команд Стив Манданда объявил о завершении карьеры.

«Мне нужно было время, чтобы принять решение, прежде всего потому, что это нелегко, но да, я завершаю карьеру. У меня был долгий период раздумий, потому что мне много раз звонили, однако я каждый раз отказывался», — приводит слова Манданда L’Equipe.

Стив Манданда является воспитанником «Гавра», на протяжении карьеры он также выступал за «Кристал Пэлас», «Ренн», а наибольшее число игр провёл за «Марсель». В составе провансальцев вратарь становился чемпионом Франции, трижды брал Кубок лиги, дважды — Суперкубок страны. Со сборной Франции Стив стал чемпионом мира в 2018 году.