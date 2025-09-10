Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Марселя» Стив Манданда объявил о завершении карьеры

Экс-вратарь «Марселя» Стив Манданда объявил о завершении карьеры
Комментарии

Бывший голкипер сборной Франции, «Марселя» и ряда других команд Стив Манданда объявил о завершении карьеры.

«Мне нужно было время, чтобы принять решение, прежде всего потому, что это нелегко, но да, я завершаю карьеру. У меня был долгий период раздумий, потому что мне много раз звонили, однако я каждый раз отказывался», — приводит слова Манданда L’Equipe.

Стив Манданда является воспитанником «Гавра», на протяжении карьеры он также выступал за «Кристал Пэлас», «Ренн», а наибольшее число игр провёл за «Марсель». В составе провансальцев вратарь становился чемпионом Франции, трижды брал Кубок лиги, дважды — Суперкубок страны. Со сборной Франции Стив стал чемпионом мира в 2018 году.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе высказался о возможном назначении Зидана тренером сборной Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android