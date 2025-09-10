«Зенит» отложил работу над трансфером игрока «Палмейраса» Рикельме Филлипи — ESPN

«Зенит», работающий над трансфером вингера бразильского «Палмейраса» Рикельме Филлипи, решил отложить движение в этом направлении до января. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, сине-бело-голубые приняли такое решение из-за малого количества времени, остающегося до закрытия трансферного окна, а также из-за высокой стоимости прав на футболиста. «Палмейрас» надеялся заработать на этой сделке не менее € 15 млн.

Рикельме Филлипи является воспитанником «Палмейраса». В его активе один матч за взрослую команду. В составе «Палмейраса» U20 Рикельме провёл 68 встреч, забил 28 мячей и оформил четыре результативные передачи.