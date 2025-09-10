Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
«Рубин» предложил € 3,5 млн за полузащитника «Коньяспора» Мелиха Ибрахимоглу

Комментарии

«Рубин» направил предложение о покупке полузащитника «Коньяспора» Мелиха Ибрахимоглу за € 3,5 млн. Об этом сообщает инсайдер Ягиз Сабунджуоглу в своём аккаунте в соцсети X.

Турецкий хавбек выступает за «Коньяспор» с 2024 года, куда он перешёл из албанской «Эгнатии». В прошедшем сезоне Ибрахимоглу выходил на поле в 28 матчах турецкой Суперлиги, в которых он не отметился голевыми действиями и получил семь жёлтых и одну красную карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тыс.

«Коньяспор» вместе с Ибрахимоглу занял 11-е место в чемпионате Турции в сезоне-2024/2025.

