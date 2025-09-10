Сенников: не представляю Баринова в ЦСКА, но и он не Кантона, чтобы в 31 заканчивать

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«Сейчас Баринов — нужный игрок для «Локомотива». А дальше — не знаю, чего хочет сам Дима. Говорили, что он уедет за границу. Если с «Локомотивом» не сложится, он без работы не останется — по завершении контракта уйдёт свободным агентом куда угодно.

Сейчас не представляю его в ЦСКА, потому что он всё время в «Локомотиве». Но всё возможно, если предложения нет, контракт заканчивается — он же не может закончить с футболом, он ведь не Эрик Кантона, который завершил в 31 год. И его слова про то, что он не перейдёт ни в один российский клуб из «Локо», тоже никто не припомнит. Недавно Круговой перешёл в ЦСКА из «Зенита», переходили и Дзюба, и Быстров с Самедовым. Тут надо понимать, что футбол — это работа», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Баринов является воспитанником железнодорожников. Футболист играет в основном составе команды с 2015 года.