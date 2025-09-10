Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
19:30 Мск
Голкипер «Неома» Булка из-за травмы может пропустить остаток нынешнего сезона — L’Équipe

Голкипер «Неома» Булка из-за травмы может пропустить остаток нынешнего сезона — L'Équipe
Голкипер «Неома» Марцин Булка травмировал переднюю крестообразную связку колена, из-за чего может пропустить остаток нынешнего сезона. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, вратарь получил повреждение во время одного из тренировочных занятий. На данный момент в активе голкипера лишь один матч за саудовскую команду, в котором она со счётом 0:1 уступила «Аль-Ахли».

Контракт игрока с его новым клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее футболист выступал за «Пари Сен-Жермен», «Ниццу», «Картахену» и «Шатору». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.

