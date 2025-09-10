«Фенербахче» попрощался с Джику, пожелав ему успешной карьеры в «Спартаке»

Футбольный клуб «Фенербахче» попрощался с ганским защитником Александером Джику, который перешёл в «Спартак», и пожелал ему успешной карьеры.

«Мы хотели бы поблагодарить игрока за его старания и пожелать ему успешной карьеры», — говорится на сайте «Фенербахче»

Вчера, 9 сентября, красно-белые заключили с 31-летним Джику контракт до 2027 года.

После стартовых семи туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. В 8-м туре чемпионата России 13 сентября красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо», начало встречи запланировано на 16:45 мск.