«Думал, они с ума сошли». Франса, интересовавший «Зенит», — о переходе в «Рому»

Защитник сборной Бразилии Уэсли Франса с восторгом прокомментировал своё решение перейти в «Рому» прошлым летом. Ранее сообщалось, что на игрока претендовал и «Зенит».

«Когда от «Ромы» поступило предложение в размере € 20 млн при том, что я не играл, то подумал, что они с ума сошли. Они дают € 20 млн, а я даже не играю, а когда выхожу на поле, могу упустить передачу перед всеми телекамерами. Я спросил у себя: «Как они вообще могут заплатить € 20 млн за меня?»

Когда я узнал, что Гасперини уходит в «Рому», то подумал: «Вот это да, он и правда хочет видеть меня в команде». Всё прошло замечательно. Как только я перешёл в этот клуб, сразу удивился тому, как тренер влияет на мою работу. Я хочу стать гораздо лучше, но, разумеется, для этого нужно время — я не стану новым Дани Алвесом за вечер, это невозможно.

Считаю, что если тренер настолько сильно хочет видеть игрока в своей команде, то это многое значит. У нас с Гасперини состоялся разговор. У меня были предложения от других клубов, но, когда тренер, который хотел тебя подписать в прошлом году, переходит в новый клуб и по-прежнему тобой интересуется… Это сильно на меня повлияло. Я просто надеюсь стать лучше под его руководством, как его игроки ранее в «Аталанте», — сказал Уэсли Франса в интервью для TNT Sports Brasil.