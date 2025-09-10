Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов, результат матча 10 сентября 2025, счет 1:0, 3-й раунд Пути регионов Кубка России

Любительский клуб «Кристалл-МЭЗТ» обыграл тамбовский «Спартак» в 3-м раунде Кубка России
Комментарии

«Кристалл-МЭЗТ» из Борисоглебска одержал победу над тамбовским «Спартаком» в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Встреча на стадионе «Факел» в Воронеже завершилась со счётом 1:0 в пользу «Кристалл-МЭЗТ».

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Кристалл-МЭЗТ
Борисоглебск
Окончен
1 : 0
Спартак Тм
Тамбов
1:0 Нартов – 70'    

Единственный гол на 70-й минуте забил полузащитник Александр Нартов.

В четвёртом раунде Кубка России «Кристалл-МЭЗТ» сыграет с московским «Торпедо».

Действующий победитель Кубка России — московский ЦСКА. В финале, который прошёл 1 июня, армейцы одолели «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.). ЦСКА тогда тренировал Марко Николич, летом серб покинул клуб и возглавил афинский АЕК.

Любительский ПСК впервые вышел в 4-й раунд Кубка России, обыграв профессиональный клуб
