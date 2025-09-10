Любительский клуб «Кристалл-МЭЗТ» обыграл тамбовский «Спартак» в 3-м раунде Кубка России

«Кристалл-МЭЗТ» из Борисоглебска одержал победу над тамбовским «Спартаком» в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Встреча на стадионе «Факел» в Воронеже завершилась со счётом 1:0 в пользу «Кристалл-МЭЗТ».

Единственный гол на 70-й минуте забил полузащитник Александр Нартов.

В четвёртом раунде Кубка России «Кристалл-МЭЗТ» сыграет с московским «Торпедо».

Действующий победитель Кубка России — московский ЦСКА. В финале, который прошёл 1 июня, армейцы одолели «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.). ЦСКА тогда тренировал Марко Николич, летом серб покинул клуб и возглавил афинский АЕК.