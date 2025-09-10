Скидки
Французские болельщики выступили против проведения матчей Лиги 1 за пределами страны

Французская национальная ассоциация болельщиков направила руководителю Французской федерации футбола Филиппу Диалло открытое письмо с просьбой выступить против проведения матчей Лиги 1 за пределами страны.

«Если эти предложения будут одобрены, мы считаем, что они откроют ящик Пандоры для европейского футбола, где возникнет множество инициатив, направленных на то, чтобы отдалить матчи от болельщиков и местных сообществ, которым клубы обязаны своим существованием. Именно поэтому мы подписали обращение, опубликованное на прошлой неделе организацией Football Supporters Europe вместе с десятками французских групп болельщиков, чтобы выразить своё несогласие с неоднократными попытками обойти правила игры, позволяя лигам переносить встречи в другие страны мира. Это обращение подписали почти 600 групп, представляющих более 3 млн болельщиков в 29 европейских странах, что демонстрирует единодушие европейских болельщиков против проекта детерриториализации футбола, продвигаемого Ла Лигой и Серией А.

Противостояние исходит не только от болельщиков. Если ФИФА, УЕФА и соответствующие национальные ассоциации одобрят эти предложения о переносе встреч лиги, они будут действовать против воли миллионов европейских граждан.

Как представитель французских болельщиков мы считаем своим долгом действовать соответствующим образом, публично выражая своё несогласие и отказываясь удовлетворить любые просьбы о переносе матчей лиги за границу», — приводит текст письма RMC Sport.

Напомним, встреча Серии А между «Миланом» и «Комо» в феврале 2026 года может стать первым матчем европейской лиги, который пройдёт за рубежом. Клубы рассчитывают сыграть в Западной Австралии в городе Перт.

