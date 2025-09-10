Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

«Коньяспор» запросил у «Рубина» € 5 млн за хавбека Ибрахимоглу. Переговоры приостановлены

«Рубин» направил предложение о покупке полузащитника «Коньяспора» Мелиха Ибрахимоглу за € 3,5 млн, однако «Коньяспор» не захотел отпускать игрока менее чем за € 5 млн. На данном этапе переговоры о трансфере полностью приостановлены. Казанцы не хотят поднимать изначальное предложение. Об этом сообщает журналист Левент Юмит Эрол на своей странице в соцсети X.

Турецкий хавбек выступает за «Коньяспор» с 2024 года, куда он перешёл из албанской «Эгнатии». В минувшем сезоне Ибрахимоглу появлялся на поле в 28 матчах турецкой Суперлиги, в которых он не отметился голевыми действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тыс.

Новости. Футбол
Новости. Футбол

