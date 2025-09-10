Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 10 сентября

Результаты матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 10 сентября
Сегодня, 10 сентября, состоялись матчи третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошли 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся матчей.

Результаты встреч Кубка России 10 сентября:

«Темп» – «Знамя Труда» — 0:1;
«Космос» – «Велес» — 1:4;
«Зенит» Пенза – «Волгарь» — 0:1;
«ПСК» Динская – «Динамо» Ставрополь — 2:1;
«Волна» – «Тюмень» — 1:1 (4:3 пен.);
«Текстильщик» – «Динамо» Вологда — 1:1 (2:0 пен.);
«Машук-КМВ» – «Кубань Холдинг» — 0:3;
«Луки-Энергия» – «Череповец» — 2:4;
«Фанком» Киров – «Химик» Дзержинск — 0:0 (4:3 пен.);
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак» Тамбов — 1:0.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. А чемпионом России в минувшем сезоне стал «Краснодар».

