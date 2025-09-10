Скидки
Лучшему игроку матча Кубка России вручили сотню яиц, он раздал их болельщикам

Лучший игрок матча третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между любительским «Кристалл-МЭЗТ» и тамбовским «Спартаком» Александр Нартов получил в качестве приза корзину с сотней яиц. Встреча в Воронеже завершилась со счётом 1:0 в пользу «Кристалл-МЭЗТ», Нартов забил единственный гол.

Видеоролик можно посмотреть в телеграм-канале Кубка России.

После получения приза Нартов отправился к трибунам и начал раздавать яйца болельщикам.

В четвёртом раунде Кубка России «Кристалл-МЭЗТ» сыграет с московским «Торпедо».

Действующий победитель Кубка России — московский ЦСКА. В финале, который прошёл 1 июня, армейцы одолели «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.). ЦСКА тогда тренировал Марко Николич, летом серб покинул клуб и возглавил афинский АЕК.

